Harun Tekin o anları anlattı

Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki kalecisi Harun Tekin, o anları anlattı: "Zenit'in penaltılarını izledim. Normalde Dzyuba kullanıyordu. Ama Mak ilk kez penaltı attı. Ben de hislerime güvendim. Penaltıda hislerim iyidir."

14 Şubat 2019 Perşembe 08:27 Güncelleme: 14.02.2019 08:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





