Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki kalecisi Harun Tekin, o anları anlattı: "Zenit'in penaltılarını izledim. Normalde Dzyuba kullanıyordu. Ama Mak ilk kez penaltı attı. Ben de hislerime güvendim. Penaltıda hislerim iyidir."
14 Şubat 2019 Perşembe 08:27
Güncelleme: 14.02.2019 08:29
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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Zenit'i 1-0 mağlup ederken, Harun Tekin ilk yarının son anlarında kurtardığı penaltıyla maça damgasını vurdu.
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Tecrübeli file bekçisi, 1-0'lık galibiyet sonrası duygularını anlattı: "Normalde ben ve takımdaki tüm kaleciler, maç öncesinde her rakibin penaltılarını izliyoruz."
Sabah'ın haberine göre; "Zenit maçından önce de hocamız bize Zenit'in kullandığı penaltıları izletti. Normalde Zenit'in penaltılarını forvetleri Artem Dzyuba kullanıyordu."
"Onun atacağı köşeyi az çok tahmin edebilirdik. Ancak bana karşı penaltıyı Mak kullandı."
ŞANS DA BENİM YANIMDAYDI "MAK ilk kez penaltı kullanıyordu. Nereye vuracağı konusunda hiçbir fikrim yoktu. Ancak penaltı konusunda hislerim kuvvetlidir (gülüyor)... "