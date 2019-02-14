Harun Tekin o anları anlattı - Fotomaç
14 Şubat 2019, Perşembe
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Harun Tekin o anları anlattı

Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki kalecisi Harun Tekin, o anları anlattı: "Zenit'in penaltılarını izledim. Normalde Dzyuba kullanıyordu. Ama Mak ilk kez penaltı attı. Ben de hislerime güvendim. Penaltıda hislerim iyidir."
14 Şubat 2019 Perşembe 08:27 Güncelleme: 14.02.2019 08:29
Harun Tekin o anları anlattı

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Zenit'i 1-0 mağlup ederken, Harun Tekin ilk yarının son anlarında kurtardığı penaltıyla maça damgasını vurdu.

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Harun Tekin o anları anlattı

Tecrübeli file bekçisi, 1-0'lık galibiyet sonrası duygularını anlattı: "Normalde ben ve takımdaki tüm kaleciler, maç öncesinde her rakibin penaltılarını izliyoruz."

Harun Tekin o anları anlattı

Sabah'ın haberine göre; "Zenit maçından önce de hocamız bize Zenit'in kullandığı penaltıları izletti. Normalde Zenit'in penaltılarını forvetleri Artem Dzyuba kullanıyordu."

Harun Tekin o anları anlattı

"Onun atacağı köşeyi az çok tahmin edebilirdik. Ancak bana karşı penaltıyı Mak kullandı."

Harun Tekin o anları anlattı

ŞANS DA BENİM YANIMDAYDI
"MAK ilk kez penaltı kullanıyordu. Nereye vuracağı konusunda hiçbir fikrim yoktu. Ancak penaltı konusunda hislerim kuvvetlidir (gülüyor)... "

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