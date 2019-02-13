Harun penaltıyı kurtardığında Volkan Demirel...

Fenerbahçe'ye Zenit karşısında galibiyeti getiren isimlerden biri de kaleci Harun Tekin oldu. 44. dakikada kullanılan penaltıyı çıkaran Harun, maçın kahramanlarından biriydi. Peki formasını sakatlığı geçen Harun'a kaptıran Volkan Demirel, penaltının kurtarılmasının ardından ne yaptı? İşte görüntüler...
13 Şubat 2019 Çarşamba 10:57
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UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Zenit'i ağırlayan Fenerbahçe'de Harun Tekin, gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
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Harun, Zenit'in ilk yarının son dakikasında kazandığı penaltıda kalesini gole kapattı.
Pozisyonun ardından büyük sevinç yaşayan Harun'u takım arkadaşları hemen tebrik etti.
Harun Tekin, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı son 19 penaltının 10'unu kurtardı (%53).
Opta'nın gol beklentisi (xg) modeline göre bir penaltının gol olma ihtimali %79.