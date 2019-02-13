Harun penaltıyı kurtardığında Volkan Demirel...

Fenerbahçe'ye Zenit karşısında galibiyeti getiren isimlerden biri de kaleci Harun Tekin oldu. 44. dakikada kullanılan penaltıyı çıkaran Harun, maçın kahramanlarından biriydi. Peki formasını sakatlığı geçen Harun'a kaptıran Volkan Demirel, penaltının kurtarılmasının ardından ne yaptı? İşte görüntüler...

13 Şubat 2019 Çarşamba 10:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





