Gürcan Bilgiç ve İlker Yağcıoğlundan Volkan Demirel yorumları!

Gürcan Bilgiç ve İlker Yağcıoğlu'ndan Volkan Demirel yorumları!
A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç ve İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe'deki kadro dışı kararları hakkında konuştular.
5 Ekim 2018 Cuma, 21:18:52
Güncelleme: 21:24:15
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Gürcan Bilgiç ve İlker Yağcıoğlu'ndan Volkan Demirel yorumları!
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BİLGİÇ VE YAĞCIOĞLU'NDAN F.BAHÇE YORUMLARI
A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç ve İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe'deki kadro dışı kararları hakkında konuştular.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gürcan Bilgiç ve İlker Yağcıoğlu'ndan Volkan Demirel yorumları!
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''COMOLLI'NİN TAVSİYESİ İLE...'' (GÜRCAN BİLGİÇ)
Alper Aşçı Avrupa'nın önde gelen kondisyonerlerindendir, bilim adamıdır. Demek ki karar teknikten ziyade idari. Cocu ile anlaşmazlığa düşmüş olabilirler, bu gözle görülür hale gelmiş olabilir. Fenerbahçe'de tek patronun Cocu olduğunu hatırlatmak adına, muhtemelen Comolli'nin tavsiyesiyle bu karar alındı.
Gürcan Bilgiç ve İlker Yağcıoğlu'ndan Volkan Demirel yorumları!
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''VOLKAN BU TAKIMIN KAPTANIDIR''
Volkan Demirel, Fenerbahçe ile özdeşleşmiş çok önemli bir isim. Bu takımın kaptanı. Taraftarları yatıştıran isim. Böyle bir figüre, böyle bir sembole karşı bu kararın alınması düşündürüyor. Gelişmelerin neden olduğunu öğrendiğimizde daha farklı yorumlar yapabileceğiz.
Gürcan Bilgiç ve İlker Yağcıoğlu'ndan Volkan Demirel yorumları!
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''ÇOK ŞAŞIRDIM'' (İLKER YAĞCIOĞLU)
Volkan Demirel'in kadro dışı kalmasına şaşırdım. Eğer Volkan antrenmanlarda düzgün çalışmıyorsa, disipline uymuyorsa, hocanın otoritesini sarsacak bir şeyler yapıyorsa, ancak öyle kadro dışı bırakılır. Performans anlamında kadro dışı bırakılacak bir şey yok.
Gürcan Bilgiç ve İlker Yağcıoğlu'ndan Volkan Demirel yorumları!
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''AATIF İÇİN DE AYNISI GEÇERLİ''
Aatif'da da aynı şey geçerli, elinden geleni her maçta yapmaya çalışan, kapasitesini zorlayan bir oyuncu. Performansa bakarsak, daha önce kadro dışı bırakılması gereken oyuncular var. Dirar zaten sezon başından beri sorun yaşıyor. 3 antrenör Aykut hocanın devamı zaten.