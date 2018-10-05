Gürcan Bilgiç ve İlker Yağcıoğlundan Volkan Demirel yorumları!

''VOLKAN BU TAKIMIN KAPTANIDIR''

Volkan Demirel, Fenerbahçe ile özdeşleşmiş çok önemli bir isim. Bu takımın kaptanı. Taraftarları yatıştıran isim. Böyle bir figüre, böyle bir sembole karşı bu kararın alınması düşündürüyor. Gelişmelerin neden olduğunu öğrendiğimizde daha farklı yorumlar yapabileceğiz.



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