Günün Polemiği: Aykut Kocaman kalsaydı, Fenerbahçe - Benfica maçında sonuç farklı olur muydu?

Eğer deplasmanda senden daha iyi durumda olan takıma karşı gol atmadan tek farklı da olsa yenilmişsen, bu rövanş için çok çok büyük dezavantajdır. Çünkü rakip hem kontrollü oynar hem de takım savunmasına özen gösterir, kendisini rahatlatacak golün de peşinde koşar.