Güizanın eşinden Comolliye flaş teklif! - Galeri - Fotomaç
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Güiza'nın eşinden Comolli'ye flaş teklif!
Güiza'nın eski eşi Nuria Bermudez, Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'yi aradı.
28 Aralık 2018 Cuma, 21:54:41
Güncelleme: 07:47:36
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği Antalyaspor maçının ardından başlamıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sportif direktör Damien Comolli, teknik direktör Ersun Yanal'ın verdiği liste doğrultusunda girişimlerini sürdürüyor.
Yanal'ın öncelikli olarak forvet, stoper ve orta saha istediği biliniyor.
Deneyimli teknik adam, bek ve kanat bölgelerini ise takım içinden çözmeye çalışacak.
Sarı-Lacivertlilerde transferde bu gelişmeler yaşanırken ilginç bir olay yaşandı.