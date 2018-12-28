Güizanın eşinden Comolliye flaş teklif! - Galeri - Fotomaç
29 Aralık 2018, Cumartesi
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Güiza'nın eşinden Comolli'ye flaş teklif!

Güiza'nın eski eşi Nuria Bermudez, Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'yi aradı.
28 Aralık 2018 Cuma, 21:54:41 Güncelleme: 07:47:36
Güizanın eşinden Comolliye flaş teklif!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği Antalyaspor maçının ardından başlamıştı.

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Güizanın eşinden Comolliye flaş teklif!

Sportif direktör Damien Comolli, teknik direktör Ersun Yanal'ın verdiği liste doğrultusunda girişimlerini sürdürüyor.

Güizanın eşinden Comolliye flaş teklif!

Yanal'ın öncelikli olarak forvet, stoper ve orta saha istediği biliniyor.

Güizanın eşinden Comolliye flaş teklif!

Deneyimli teknik adam, bek ve kanat bölgelerini ise takım içinden çözmeye çalışacak.

Güizanın eşinden Comolliye flaş teklif!

Sarı-Lacivertlilerde transferde bu gelişmeler yaşanırken ilginç bir olay yaşandı.

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