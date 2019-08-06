G.Saray ve F.Bahçe'nin istediği yıldız kararını verdi
Transfer döneminin açıldığı günden bu yana ezeli rakipler, aynı isimler için devreye girdi. Fenerbahçe ve Galatasaray daha önce Vedat Muriç ve Deniz Türüç için devreye girmiş, bu transferlerde mutlu sona sarı-lacivertliler ulaşmıştı. Ezeli rakiplerin bir transfer savaşında daha sona gelindi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği yıldız kararını verdi. İşte detaylar...
6 Ağustos 2019 Salı 10:56
Güncelleme: 06.08.2019 11:01
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Spor Toto Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kaldı.
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Yeni sezon öncesi takımlarını güçlendirmek isteyen ekipler, transfer girişimlerini hızlandırdı.
Yeni transferleri lig başlamadan hazır hale getirmek isteyen Süper Lig takımları, transferde bir an önce mutlu sona ulaşmak istiyor.
Galatasaray ve Fenerbahçe de son transferlerini yapmak için girişimlerini artırdı.
Daha önce birçok transferde karşı karşıya gelen ezeli rakipler, bir transfer savaşında daha sona geldi.