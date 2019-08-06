G.Saray ve F.Bahçe'nin istediği yıldız kararını verdi

Transfer döneminin açıldığı günden bu yana ezeli rakipler, aynı isimler için devreye girdi. Fenerbahçe ve Galatasaray daha önce Vedat Muriç ve Deniz Türüç için devreye girmiş, bu transferlerde mutlu sona sarı-lacivertliler ulaşmıştı. Ezeli rakiplerin bir transfer savaşında daha sona gelindi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği yıldız kararını verdi. İşte detaylar...

6 Ağustos 2019 Salı 10:56 Güncelleme: 06.08.2019 11:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





