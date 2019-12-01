Göztepe - Fenerbahçe maçının sineması - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Aralık 2019, Pazar
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Göztepe - Fenerbahçe maçının sineması

Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı. Aksiyonu bol karşılaşmanın sinemasını siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte Göztepe - Fenerbahçe maçının sineması...
1 Aralık 2019 Pazar 07:35 Güncelleme: 01.12.2019 07:35
Göztepe - Fenerbahçe maçının sineması

5 Gustavo sağdan ortaladı. Kruse uygun durumda olmasına rağmen topu kafayla auta yolladı.

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Göztepe - Fenerbahçe maçının sineması

GOLL! 7 Zanka'dan dönen topu önünde bulan Castro, kaleyi düşündü. Uzak köşeye giden top ağlarla buluştu: 1-0.

Göztepe - Fenerbahçe maçının sineması

12 Ceza sahası çizgisinde kaleyi karşısına alan Deniz, yerden vurdu. Top az farkla oyun alanını terk etti.

Göztepe - Fenerbahçe maçının sineması

20 Ortadan hızla ilerleyen Gustavo, kaleye uzak mesafeden çok sert vurdu. Sambacı'nın şutu direği sıyırdı.

Göztepe - Fenerbahçe maçının sineması

22 Halil sağdan ortaladı. Serdar kale önünde istediği gibi vuramadı, takımını golden etti.

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