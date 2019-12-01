Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı. Aksiyonu bol karşılaşmanın sinemasını siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte Göztepe - Fenerbahçe maçının sineması...
1 Aralık 2019 Pazar 07:35
Güncelleme: 01.12.2019 07:35
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5 Gustavo sağdan ortaladı. Kruse uygun durumda olmasına rağmen topu kafayla auta yolladı.
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GOLL! 7 Zanka'dan dönen topu önünde bulan Castro, kaleyi düşündü. Uzak köşeye giden top ağlarla buluştu: 1-0.
12 Ceza sahası çizgisinde kaleyi karşısına alan Deniz, yerden vurdu. Top az farkla oyun alanını terk etti.
20 Ortadan hızla ilerleyen Gustavo, kaleye uzak mesafeden çok sert vurdu. Sambacı'nın şutu direği sıyırdı.
22 Halil sağdan ortaladı. Serdar kale önünde istediği gibi vuramadı, takımını golden etti.