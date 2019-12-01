Göztepe - Fenerbahçe maçının sineması

Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı. Aksiyonu bol karşılaşmanın sinemasını siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte Göztepe - Fenerbahçe maçının sineması...

1 Aralık 2019 Pazar 07:35 Güncelleme: 01.12.2019 07:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





