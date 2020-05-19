Görüşmeler hızlandı! İşte Fenerbahçe'nin Arjantinli stopere teklifi

Gelecek sezon planlamalarını sürdüren Fenerbahçe, Atalanta ile sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli stoper Jose Luis Palomino'yu gündemine almıştı. Oyuncunun menajeriyle temasları hızlandıran sarı-lacivertli ekibin yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar...
19 Mayıs 2020 Salı 14:44
Güncelleme: 19.05.2020 14:55
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Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarına hız kazandıran Fenerbahçe'de ilk hedef stoper takviyesi.
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Geçtiğimiz yıllarda sağlam defans hattıyla ön plana çıkan sarı-lacivertli ekip bu sezon savunmada adeta döküldü.
ZANKA VE RAMI TUTMADI
Sezon başında 13 transfer ile kadrosunu güçlendiren Sarı Kanaryarlar, Adil Rami ve Zanka'ya çubuklu formayı giydirmişti.
Ancak ne Rami ne de Zanka'nın beklenen performansı gösterememesi nedeniyle iki isimle de devre arasında yollar ayrıldı.
FALETTE'DE HAYAL KIRIKLIĞI
Ocak ayında Eintracht Frankfurt'tan kiralanan Simon Falette ise yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kendini gösterme fırsatı bulamadı.