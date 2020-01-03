Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'ye transfer piyangosu

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte bütün kulüpler transfer çalışmalarına hız vermişti. Bu ekipler arasında transfer dönemini en hızlı geçirmesi beklenen Fenerbahçe somut adımları atmaya başladı. Listesindeki yıldızlarla temaslarını hızlandıran sarı-lacivertliler, bir yandan da mevcut oyuncularla ilgili kararlar vermeye başladı. Finansal Fair Play çerçevesinde eldeki oyunculardan bonservis bedeli elde etmek isteyen Fenerbahçe'ye transfer müjdesi İtalya'dan geldi. İşte Fenerbahçe'de transferde son durum ve yaşanan flaş transfer gelişmesi...

3 Ocak 2020 Cuma 19:09 Güncelleme: 03.01.2020 19:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





