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Gökhan Gönül sessizliğini bozdu! Fenerbahçe...

Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'e ara verilmiş, bu arada takımlar kadrolarını güçlendirmek için transfer çalışmalarına başlamıştı. Fenerbahçe de gelecek sezon için şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmanın planlarını yapıyordu. Gündeme ise Gökhan Gönül ile Caner Erkin gelmişti. Sarı-lacivertlilere geri döneceği iddia edilen Gökhan Gönül ise sessizliğini bozdu. Gökhan'ın bu açıklaması Fenerbahçelilere 2016 yılında yapılan bir açıklamayı hatırlattı. İşte o detay ve tecrübeli futbolcunun açıklaması...

21 Mayıs 2020 Perşembe 18:57 Güncelleme: 21.05.2020 19:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





