Gökhan Gönül sessizliğini bozdu! Fenerbahçe...

Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'e ara verilmiş, bu arada takımlar kadrolarını güçlendirmek için transfer çalışmalarına başlamıştı. Fenerbahçe de gelecek sezon için şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmanın planlarını yapıyordu. Gündeme ise Gökhan Gönül ile Caner Erkin gelmişti. Sarı-lacivertlilere geri döneceği iddia edilen Gökhan Gönül ise sessizliğini bozdu. Gökhan'ın bu açıklaması Fenerbahçelilere 2016 yılında yapılan bir açıklamayı hatırlattı. İşte o detay ve tecrübeli futbolcunun açıklaması...
21 Mayıs 2020 Perşembe 18:57
Güncelleme: 21.05.2020 19:18
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Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transferin gözdeleri Gökhan Gönül ve Caner Erkin olmuştu.
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Siyah-beyazlılar sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolculara kötü ekonomiyi de göz önünde bulundurarak bir teklif sunmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe'de transferde atağa kalkmak için Beşiktaş'ı bekliyor.
Sarı-lacivertlilerde transfer için Emre Belözoğlu'nun devreye girdiği de iddia edilmişti.
Gelecek sezon için yerli oyunculara yönelmesi beklenen Fenerbahçe'nin transferde büyük mesafe aldığı da gelen haberler arasındaydı.