Giuliano Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı

Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'den Suudi Arabistan'a transfer olan Brezilyalı yıldız Giuliano ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertli takımda oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi olan 29 yaşında futbolcu Türkiye'ye dönüyor.
5 Ağustos 2019 Pazartesi 15:34
Güncelleme: 05.08.2019 15:34
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Geçen sezon başında Fenerbahçe'den Al Nasr'a 10.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Giuliano'ya yeniden Türkiye yolu gözüktü.
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Fenerbahçe forması giydiği dönem gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan yıldız futbolcunun yeni takımı belli oldu. İşte detaylar...
Milliyet'in haberine göre; Abdullah Avcı'dan sonra Başakşehir'in başına gelen Okan Buruk Brezilyalı yıldızı kadrosunda görmek istiyor.
Bu doğrultuda harekete geçen Başakşehir yönetimi Al Nasr ile kiralamak için görüşmeler başladı. Giuliano transferi için pazarlıklar tüm hızıyla sürüyor.
29 yaşındaki futbolcu da daha önce Süper Lig'de forma giymesinden dolayı Giuliano transfere sıcak bakıyor.