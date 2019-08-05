Giuliano Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Ağustos 2019, Pazartesi
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Giuliano Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı

Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'den Suudi Arabistan'a transfer olan Brezilyalı yıldız Giuliano ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertli takımda oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi olan 29 yaşında futbolcu Türkiye'ye dönüyor.

5 Ağustos 2019 Pazartesi 15:34 Güncelleme: 05.08.2019 15:34
Giuliano Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı

Geçen sezon başında Fenerbahçe'den Al Nasr'a 10.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Giuliano'ya yeniden Türkiye yolu gözüktü.

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Giuliano Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı

Fenerbahçe forması giydiği dönem gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan yıldız futbolcunun yeni takımı belli oldu. İşte detaylar...

Giuliano Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı

Milliyet'in haberine göre; Abdullah Avcı'dan sonra Başakşehir'in başına gelen Okan Buruk Brezilyalı yıldızı kadrosunda görmek istiyor.

Giuliano Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı

Bu doğrultuda harekete geçen Başakşehir yönetimi Al Nasr ile kiralamak için görüşmeler başladı.
Giuliano transferi için pazarlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Giuliano Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı

29 yaşındaki futbolcu da daha önce Süper Lig'de forma giymesinden dolayı Giuliano transfere sıcak bakıyor.

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