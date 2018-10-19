Giuliano: "F.Bahçe, beni sattı çünkü..."

İLK GELDİĞİMDE ÇOK ZORLANDIM

"Suudi Arabistan'a ilk geldiğimde çok fazla zorlandım. Çok sıcaktı. Yaz aylarında 40 dereceye kadar ulaştı. Bu sıcaklığa alışmak çok zordu. Ama takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyor. Burada mutluyum"