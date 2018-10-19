Giuliano: F.Bahçe, beni sattı çünkü... - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Ekim 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Giuliano: "F.Bahçe, beni sattı çünkü..."

    Fenerbahçe'den Al Nasr'a transfer olan Giuliano transfer sürecini anlattı
    19 Ekim 2018 Cuma, 09:33:11 Güncelleme: 09:34:22
    Giuliano: F.Bahçe, beni sattı çünkü...

    Fenerbahçe'den sezon başında 10.5 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr'a transfer olan Giuliano, transfer sürecini ve Suudi Arabistan'da yaşadıklarını anlattı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Giuliano: F.Bahçe, beni sattı çünkü...

    İşte Giuliano'nun açıklamalarının tamamı;

    "Transfer görüşmeleri çok hızlı oldu. Fenerbahçe'ye teklif yapıldı ve kulübün büyük paralara ihtiyacı vardı. Ben de satış potansiyeli yüksek oyunculardan biriydim. Üç günde anlaşma yapıldı"

    Giuliano: F.Bahçe, beni sattı çünkü...

    İYİ BİR TEKLİF YAPILDI
    "Al Nasr benim için iyi bir teklif yaptı. İlk kez Orta Doğu'da oynayacaktım. Finansal açıdan da tatmin oldu. Bu şansı yakaladığım için mutluyum."

    Giuliano: F.Bahçe, beni sattı çünkü...

    İLK GELDİĞİMDE ÇOK ZORLANDIM
    "Suudi Arabistan'a ilk geldiğimde çok fazla zorlandım. Çok sıcaktı. Yaz aylarında 40 dereceye kadar ulaştı. Bu sıcaklığa alışmak çok zordu. Ama takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyor. Burada mutluyum"

    Giuliano: F.Bahçe, beni sattı çünkü...

    TEKRAR ÜLKEMİ TEMSİL EDEBİLİRİM
    "Milli takımda neredeyse her yaş grubunda görev aldım. Bu, benim için büyük bir gurur kaynağı. Milli takımda rekabet çok üst düzeyde. Geniş bir oyuncu havuzu var ancak tekrar ülkemi temsil etmeyi umuyorum" (Sporx)

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN