Gerçek ortaya çıktı! Comolli soyunma odasını bastı... - Galeri - Fotomaç
11 Aralık 2018, Salı
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Gerçek ortaya çıktı! Comolli soyunma odasını bastı...

Hedef tahtasına konan Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Akhisarspor maçının devre arasında soyunma odasını bastı.
11 Aralık 2018 Salı, 08:20:11 Güncelleme: 09:43:34
Gerçek ortaya çıktı! Comolli soyunma odasını bastı...

Futboldan memnun kalmayan Comolli, oyunculara bağırdı. Teknik direktör Erwin Koeman bu harekete sinirlenirken, oyuncular "Artık iyice tuhaflaştı" yorumu yaptı.

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Gerçek ortaya çıktı! Comolli soyunma odasını bastı...

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, gün geçtikçe takım üzerindeki kontrolünü kaybediyor. Bunun son örneği, 3-0 kaybedilen Akhisar maçının devre arasında yaşandı.

Gerçek ortaya çıktı! Comolli soyunma odasını bastı...

Teknik direktör Koeman devre arasında soyunma odasında takıma taktik konuşması yapıyordu. Sabah'ta yer alan habere göre; Tam bu sırada kapı açıldı ve içeri Damien Comolli girdi.

Gerçek ortaya çıktı! Comolli soyunma odasını bastı...

Koeman'ın konuşmasının ardından kimseye söz vermeden bir anda bağırmaya başladı.

Gerçek ortaya çıktı! Comolli soyunma odasını bastı...

KOEMAN SUSKUN KALDI
Fransız Sportif Direktör, "Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz, bir an önce toparlanın. Bu maçı kazanmak zorundasınız. Sahada yürüyorsunuz" şeklinde futbolcuları aşağılayan ifadeler kullandı.

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