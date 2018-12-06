Genç yıldızdan Fenerbahçe itirafı! Benim için gurur - Galeri - Fotomaç
07 Aralık 2018, Cuma
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Genç yıldızdan Fenerbahçe itirafı! "Benim için gurur"

Heerenven'in genç yıldızı Hollanda basınına Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulundu.
6 Aralık 2018 Perşembe, 22:29:03 Güncelleme: 07:53:26
Genç yıldızdan Fenerbahçe itirafı! Benim için gurur

Hollanda basını, Fenerbahçe'nin Heerenven forması giyen Arber Zeneli'yi kadrosuna katmak istediğini yazdı.

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Genç yıldızdan Fenerbahçe itirafı! Benim için gurur

Kosova asıllı İsveçli kanat oyuncusu konuyla ilgili şunları söyledi;

Genç yıldızdan Fenerbahçe itirafı! Benim için gurur

"Fenerbahçe ile adımın geçmesi hem büyük bir gurur hem de motive edici bir durum. Ben de bu haberleri duydum.

Genç yıldızdan Fenerbahçe itirafı! Benim için gurur

"Böyle bir kulüpte olmak güzel bir durum olur. Fenerbahçe çok önemli bir takım"

Genç yıldızdan Fenerbahçe itirafı! Benim için gurur

23 yaşındaki oyuncu için Galatasaray'ın eski hocası Riekerink de, "Arber daha yüksek seviyede oynayabilecek bir oyuncu" yorumunda bulundu.

Genç yıldızdan Fenerbahçe itirafı! Benim için gurur

Sözleşmesi bitiyor
Zeneli'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ancak Heerenveen'in 1 yıl uzatma opsiyonu var.

Genç yıldızdan Fenerbahçe itirafı! Benim için gurur

Bu sezon 15 maçta 4 gol, 8 asist üreten oyuncunun Transfermakrt'taki değeri tam 5.5 milyon euro.

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