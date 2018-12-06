Genç yıldızdan Fenerbahçe itirafı! Benim için gurur - Galeri - Fotomaç
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Genç yıldızdan Fenerbahçe itirafı! "Benim için gurur"
Heerenven'in genç yıldızı Hollanda basınına Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulundu.
6 Aralık 2018 Perşembe, 22:29:03
Güncelleme: 07:53:26
Hollanda basını, Fenerbahçe'nin Heerenven forması giyen Arber Zeneli'yi kadrosuna katmak istediğini yazdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kosova asıllı İsveçli kanat oyuncusu konuyla ilgili şunları söyledi;
"Fenerbahçe ile adımın geçmesi hem büyük bir gurur hem de motive edici bir durum. Ben de bu haberleri duydum.
"Böyle bir kulüpte olmak güzel bir durum olur. Fenerbahçe çok önemli bir takım"
23 yaşındaki oyuncu için Galatasaray'ın eski hocası Riekerink de, "Arber daha yüksek seviyede oynayabilecek bir oyuncu" yorumunda bulundu.
Sözleşmesi bitiyor
Zeneli'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ancak Heerenveen'in 1 yıl uzatma opsiyonu var.
Bu sezon 15 maçta 4 gol, 8 asist üreten oyuncunun Transfermakrt'taki değeri tam 5.5 milyon euro.