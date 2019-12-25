Gelmeye hazır! İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ilerleyen haftalarda gösterdiği inişli çıkışlı performansla 16 hafta sonunda zirvenin 6 puan gerisinde 4. sırada yer alan Fenerbahçe'de yaklaşan ara transfer dönemi için çalışmaları hızlandı. Listesindeki futbolculara ara transfer döneminde imza attırarak sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen sarı-lacivertliler, transferde mutlu sona artık çok yakın. Öyle ki, yıldız futbolcu da Fenerbahçe'ye gelmeye hazır. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...

25 Aralık 2019 Çarşamba 07:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





