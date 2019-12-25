Gelmeye hazır! İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ilerleyen haftalarda gösterdiği inişli çıkışlı performansla 16 hafta sonunda zirvenin 6 puan gerisinde 4. sırada yer alan Fenerbahçe'de yaklaşan ara transfer dönemi için çalışmaları hızlandı. Listesindeki futbolculara ara transfer döneminde imza attırarak sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen sarı-lacivertliler, transferde mutlu sona artık çok yakın. Öyle ki, yıldız futbolcu da Fenerbahçe'ye gelmeye hazır. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...
25 Aralık 2019 Çarşamba 07:39
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Fenerbahçe, Ricardo Rodrigues transferinden sonra bir transferde daha mutlu sona çok yaklaştı.
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Sarı-lacivertliler Kadıköy'de Beşiktaş'a karşı alınan galibiyetin ardından şampiyonluk şarkıları da söylenmeye başladı.
Camiada derbi galibiyeti yankılanırken yönetim bir yandan coşkuyla galibiyeti kutlarken, bir yandan da taraftarına dev bir transfer müjdesini vermenin hazırlıklarını yapıyor.
Beşiktaş derbisi öncesi ve sonrasında Fenerbahçe'de özel bir operasyon düzenlendiği ortaya çıktı.
Transferde önceliği maliyeti uygun ve bedelsiz isimlere yönelten Kanarya, ara transferde ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor...