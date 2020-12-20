GaleriFenerbahçeGaziantep FK Fenerbahçe maçına damga vuran kare sonrası olay sözler!
Gaziantep FK Fenerbahçe maçına damga vuran kare sonrası olay sözler!
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Son 4 deplasman maçından galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler Marius Sumudica'nın ekibine 3-1'lik skorla yenildi. Karşılaşmaya damga vuran an ise maçın son dakikalarında yaşandı. Fenerbahçe'nin frikikten yediği golde barajın yanlış kurulması olay oldu. İşte o görüntü ve yapılan yorumlar...
20 Aralık 2020 Pazar 09:44, Güncelleme 20.12.2020 09:47
Gaziantep FK Fenerbahçe maçına damga vuran kare sonrası olay sözler!