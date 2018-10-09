Galatasarayla puan farkı suni! - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'la puan farkı 'suni'!
Fenerbahçe'de Galatasaray ile olan 10 puanlık farkın kapatılabileceği konuşuluyor
9 Ekim 2018 Salı, 00:13:27
Güncelleme: 00:14:31
Galatasaray'la puan farkı 'suni'!
Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçında sergilenen arzulu oyun galibiyet getirmeyince yüzlerin gülmesine engel oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'la puan farkı 'suni'!
Sarı-lacivertli yönetim üst üste oynanan Spartak Trnava ve Başakşehir karşılaşmalarındaki kımıldanışı olumlu bulsa da yeterli görmüyor.
Galatasaray'la puan farkı 'suni'!
Milli araya 'toparlanmak' için son fırsat olarak bakan idari kurmaylar, oyuncular ve teknik heyete aranın iyi değerlendirilmesi için ültimatom verdi.
Galatasaray'la puan farkı 'suni'!
Eksik kadroyla da olsa Samandıra'da çalışmalar arada da tam gaz devam edecek.
Galatasaray'la puan farkı 'suni'!
Antrenmanlar vites düşürmek bir yana sezon başındaki gibi yüksek tempolu olacak.