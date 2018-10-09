Galatasarayla puan farkı suni! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ekim 2018, Salı
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Galatasaray'la puan farkı 'suni'!

    Fenerbahçe'de Galatasaray ile olan 10 puanlık farkın kapatılabileceği konuşuluyor
    9 Ekim 2018 Salı, 00:13:27 Güncelleme: 00:14:31
    Galatasaray'la puan farkı 'suni'!
    • 1
    • 11
    Galatasarayla puan farkı suni!

    Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçında sergilenen arzulu oyun galibiyet getirmeyince yüzlerin gülmesine engel oldu.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaray'la puan farkı 'suni'!
    • 2
    • 11
    Galatasarayla puan farkı suni!

    Sarı-lacivertli yönetim üst üste oynanan Spartak Trnava ve Başakşehir karşılaşmalarındaki kımıldanışı olumlu bulsa da yeterli görmüyor.

    Galatasaray'la puan farkı 'suni'!
    • 3
    • 11
    Galatasarayla puan farkı suni!

    Milli araya 'toparlanmak' için son fırsat olarak bakan idari kurmaylar, oyuncular ve teknik heyete aranın iyi değerlendirilmesi için ültimatom verdi.

    Galatasaray'la puan farkı 'suni'!
    • 4
    • 11
    Galatasarayla puan farkı suni!

    Eksik kadroyla da olsa Samandıra'da çalışmalar arada da tam gaz devam edecek.

    Galatasaray'la puan farkı 'suni'!
    • 5
    • 11
    Galatasarayla puan farkı suni!

    Antrenmanlar vites düşürmek bir yana sezon başındaki gibi yüksek tempolu olacak.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN