Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sol bek yarışı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Aralık 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sol bek yarışı!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sol bek yarışı!

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yeni bir transfer savaşı başladı. Ara transfer döneminde iki ekip de takıma mutlak bir sol bek takviyesi yapmak istiyor. Buna göre çalışmalarına başlayan iki ezeli rakip, Avrupa kulüplerinin gözde ismine kancayı taktı. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...
2 Aralık 2019 Pazartesi 19:17 Güncelleme: 02.12.2019 19:17
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sol bek yarışı!

Fenerbahçe ile Galatasaray transferde yeniden karşı karşıya kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sol bek yarışı!

Süper lig'de şampiyonluk için yarışan iki ezeli rakip, ara transfer dönemi öncesi takımdaki eksik bölgeleri belirledi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sol bek yarışı!

Geçtiğimiz yaz transfer sezonunda da sol bek transferi için yoğun çaba sarf eden Fenerbahçe, dönemin şartlarına göre transferi gerçekleştirememişti.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sol bek yarışı!

O bölgede Hasan Ali Kaldırım'ın tek alternatif olması ve deneyimli oyuncunun üst üste sakatlıkları Fenerbahçe'de sol bek transferini mecbur kaldı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sol bek yarışı!

Yaz transfer sezonunda Vedat Muriç ve Deniz Türüç'ün transferlerinde Galatasaray'a çalım atan Fenerbahçe buna bir yenisini daha eklemek istiyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN