Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sol bek yarışı!

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yeni bir transfer savaşı başladı. Ara transfer döneminde iki ekip de takıma mutlak bir sol bek takviyesi yapmak istiyor. Buna göre çalışmalarına başlayan iki ezeli rakip, Avrupa kulüplerinin gözde ismine kancayı taktı. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...

2 Aralık 2019 Pazartesi 19:17 Güncelleme: 02.12.2019 19:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





