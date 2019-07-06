Galatasaray ve Fenerbahçe transferde yine karşı karşıya - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Galatasaray ve Fenerbahçe transferde yine karşı karşıya

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giyen golcü futbolcu Vedat Muriç için Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelmişti. Bosnalı futbolcunun takımında kalacağının açıklamasının ardından iki ezeli rakip rotalarını başka futbolculara çevirdi. Fakat yine iki takım transferde karşı karşıya geldi. Galatasaray ve Fenerbahçe yıldız futbolcu için devreye girdi. Galatasaray'ın daha önce de ilgilendiği fakat olumlu cevap alamadığı yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olabileceği iddia edildi. İşte ayrıntılar...
6 Temmuz 2019 Cumartesi 15:24
Galatasaray ve Fenerbahçe transferde yine karşı karşıya

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen ezeli rakipler transferde karşı karşıya gelmeye devam ediyor.

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Galatasaray ve Fenerbahçe transferde yine karşı karşıya

Daha önce birçok oyuncu için karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray, Vedat Muriç transferinde kıyasıya yarışmışlardı.

Galatasaray ve Fenerbahçe transferde yine karşı karşıya

Fakat golcü futbolcunun takımda kalacağını açıklamasının ardından her iki ekipte mutlu sona ulaşamadı.

Galatasaray ve Fenerbahçe transferde yine karşı karşıya

Rotalarını başka futbolculara çeviren ezeli rakipler, yine bir futbolcu için savaşa girişti. İşte ayrıntılar...

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Galatasaray ve Fenerbahçe transferde yine karşı karşıya

İtalya Serie A ekiplerinden Parma'da bu sezon sansasyonel bir sezon geçiren ve başarısız geçen Çin macerasının ardından eski günlerine dönüş sinyali veren Gervinho için transfer gelişmesi yaşandı.

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