Galatasaray ve Fenerbahçe transferde yine karşı karşıya

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giyen golcü futbolcu Vedat Muriç için Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelmişti. Bosnalı futbolcunun takımında kalacağının açıklamasının ardından iki ezeli rakip rotalarını başka futbolculara çevirdi. Fakat yine iki takım transferde karşı karşıya geldi. Galatasaray ve Fenerbahçe yıldız futbolcu için devreye girdi. Galatasaray'ın daha önce de ilgilendiği fakat olumlu cevap alamadığı yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olabileceği iddia edildi. İşte ayrıntılar...

6 Temmuz 2019 Cumartesi 15:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





