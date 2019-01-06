Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki takasa Fenerbahçe engeli!
Spor Toto Süper Lig'de devre arası transfer döneminin gelmesi birlikte ekonomik olarak zor durumdaki Üç Büyükler, kendi aralarında takasa giderek takımlarındaki eksiklikleri tamamlamayı hedefliyor. Tam bu doğrultuda Beşiktaş ve Galatasaray arasında gerçekleşmesi beklenen Tolgay Arslan - Serdar Aziz takasına Fenerbahçe'nin engel olduğunu ortaya çıktı.
6 Ocak 2019 Pazar, 19:08:14
Güncelleme: 19:11:51
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Galatasaray'da forma giyen Serdar Aziz'in yeni takımı merak konusu oldu.
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Teknik direktör Fatih Terim tarafından gözden çıkarılan Serdar Aziz'i takasta kullanmak isteyen Galatasaray yönetiminin bu düşüncesi gerçekleşmedi.
HEM TOLGAY HEM SERDAR FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR
Bu konuda Beşiktaş ile dirsek temasına geçen sarı-kırmızılı yetkililer, Tolgay Arslan işi olmayınca ibreyi Gökhan Töre'ye çevirdi.
Rodrigues'in ayrılığının ardından kanat takviyesi için bu formülü benimseyen sarı-kırmızılılar, Serdar Aziz'i bu takasta kullanmak istedi.
Çünkü Fatih Terim, Gökhan Töre'yi Şenol Güneş de Serdar Aziz'i takımında görmeyi amaçlıyordu.