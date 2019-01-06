Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki takasa Fenerbahçe engeli!

Spor Toto Süper Lig'de devre arası transfer döneminin gelmesi birlikte ekonomik olarak zor durumdaki Üç Büyükler, kendi aralarında takasa giderek takımlarındaki eksiklikleri tamamlamayı hedefliyor. Tam bu doğrultuda Beşiktaş ve Galatasaray arasında gerçekleşmesi beklenen Tolgay Arslan - Serdar Aziz takasına Fenerbahçe'nin engel olduğunu ortaya çıktı.