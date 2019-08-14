Galatasaray Nzonzi'yi duyurdu Fenerbahçe taraftarı çıldırdı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Ağustos 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Galatasaray Nzonzi'yi duyurdu Fenerbahçe taraftarı çıldırdı!

Galatasaray Nzonzi'yi duyurdu Fenerbahçe taraftarı çıldırdı!

Galatasaray ön libero bölgesine Roma'dan Steven Nzonzi'yi 2 seneliğine kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılıların bu transferinden sonra Fenerbahçe taraftarı sosyal medya hesabından Ali Koç yönetimini adeta topa tuttu. Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala takımın birçok eksik bölgesi olduğunu düşünen Fenerbahçe taraftarı sarı-lacivertli yönetime transfer çağrısı yaptı. İşte o mesajlar...
14 Ağustos 2019 Çarşamba 21:14 Güncelleme: 14.08.2019 21:14
Galatasaray Nzonzi'yi duyurdu Fenerbahçe taraftarı çıldırdı!

Galatasaray önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında yıldız futbolcu Steven Nzonzi'yi kadrosuna kattı.

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Galatasaray Nzonzi'yi duyurdu Fenerbahçe taraftarı çıldırdı!

Roma ile yapılan görüşmelerden sonra sarı-kırmızılılar Fransız futbolcuyu 2 yıllığına kiraladı.

Galatasaray Nzonzi'yi duyurdu Fenerbahçe taraftarı çıldırdı!

Galatasaray'ın bu transferi hala yönetimden transfer bekleyen Fenerbahçe taraftarını kızdırdı. Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medya hesabından yönetime transfer çağrısında bulundu.

İşte o mesajlar...

Galatasaray Nzonzi'yi duyurdu Fenerbahçe taraftarı çıldırdı!
Galatasaray Nzonzi'yi duyurdu Fenerbahçe taraftarı çıldırdı!
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