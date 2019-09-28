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Galatasaray - Fenerbahçe maçında Altay inanılmaz kurtarışlar yaptı sosyal medya yıkıldı!
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerde genç file bekçisi Altay Bayındır, 3 tane net pozisyonda inanılmaz kurtarışlar yaparak kalesini gole kapattı. Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medya üzerinden Altay Bayındır'a övgüler yağdırdı. İşte sosyal medyada Altay Bayındır tepkileri...
28 Eylül 2019 Cumartesi 21:02 Güncelleme: 28.09.2019 21:02
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