Galatasaray - Fenerbahçe derbisine saatler kala iki takımın son durumu! - Galeri - Fotomaç
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    Galatasaray - Fenerbahçe derbisine saatler kala iki takımın son durumu!

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisine saatler kaldı! İşte dev maç öncesi iki takımın son durumu...
    2 Kasım 2018 Cuma, 08:07:38 Güncelleme: 08:13:54
    Galatasaray - Fenerbahçe derbisine saatler kala iki takımın son durumu!

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisine saatler kaldı! İşte dev maç öncesi iki takımın son durumu...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaray - Fenerbahçe derbisine saatler kala iki takımın son durumu!

    Galatasaray cephesi Yeni Malatya maçından önce Fenerbahçe derbisinin havasına girdi. Emre Akbaba ve Nagatomo dışındaki sakat oyuncuların hepsi tedavileri aksamasın diye Malatya'ya götürüldü.

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisine saatler kala iki takımın son durumu!

    Malatya'da sakatlıkları nedeniyle maçı tamamlayamayan Belhanda ve Linnes'te korkulan olmadı. İki oyuncu da fizik olarak yüzde yüz hazır.

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisine saatler kala iki takımın son durumu!

    İyileşen Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Feghouli ve Onyekuru'nun çarşamba ve dün yapılan taktik çalışmalara katılması teknik heyete Fenerbahçe derbisi öncesinde nefes aldırdı.

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisine saatler kala iki takımın son durumu!

    Donk'u oyun içinde 3 bölgede kullanan Fatih Terim'e, Fernando'nun yetişmeyeceği haberi geldi. Fernando derbiye yetişmeyince Donk'un stoperde oynama ihtimali kalmadı. Derbide orta saha Donk-Ndiaye ikilisine emanet...

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