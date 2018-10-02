Futbolcuların Cocu isyanı! - Galeri - Fotomaç
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Futbolcuların Cocu isyanı!
Fenerbahçeli futbolcuların Teknik Direktör Phillip Cocu'nun uyguladığı idman programından oldukça rahatsız olduğu öğrenildi.
2 Ekim 2018 Salı, 11:39:31
Güncelleme: 11:51:26
Futbolcuların Cocu isyanı!
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçındaki oyunu ve aldığı şok skor camiada büyük hayal kırıklığı yarattı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Futbolcuların Cocu isyanı!
Phillip Cocu, gelirken takım sil baştan değişti. Geçen sezon yapılan her şey yanlış ve hiç doğru bir şey yokmuş gibi hareket edildi.
Futbolcuların Cocu isyanı!
Bu sebeple kaleden forvet pozisyonuna kadar köklü bir değişim yaşandı.
Futbolcuların Cocu isyanı!
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Futbolcuların Cocu isyanı!
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