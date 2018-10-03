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Futbolculara göre tek suçlu o isim!
Fenerbahçeli futbolcular kötü gidişin sorumlusu olarak o ismi gösterdi
3 Ekim 2018 Çarşamba, 18:44:47
Güncelleme: 18:47:50
Futbolculara göre tek suçlu o isim!
Fenerbahçe'de sezona yapılan kötü başlangıç, Phillip Cocu'yu hedef adam haline getirdi. Ancak sarı lacivertli futbolcuların Samandıra'daki sohbetlerinde, her şeyin sorumlusu olarak Cocu'yu görmüyor.
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Futbolculara göre tek suçlu o isim!
Şampiyonlar Ligi'ne eleme turunda veda edildi, ligde 7 maçta 4 yenilgi alındı, Avrupa Ligi'nde gruba Dinamo Zagreb karşısında 4-1'lik hezimetle başlandı...
Futbolculara göre tek suçlu o isim!
Büyük bir krizin içinde olan Fenerbahçe'de teknik patron Phillip Cocu, hedef adam haline geldi.
Futbolculara göre tek suçlu o isim!
Yönetimin, Hollandalı hocadan istifa etmesini istediği bile öne sürüldü.
Futbolculara göre tek suçlu o isim!
Ancak kötü gidişin nedenleriyle ilgili olarak takım içerisindeki düşünce çok farklı.