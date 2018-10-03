Futbolculara göre tek suçlu o isim! - Galeri - Fotomaç
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    Futbolculara göre tek suçlu o isim!

    Fenerbahçeli futbolcular kötü gidişin sorumlusu olarak o ismi gösterdi
    3 Ekim 2018 Çarşamba, 18:44:47 Güncelleme: 18:47:50
    Futbolculara göre tek suçlu o isim!
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    Futbolculara göre tek suçlu o isim!

    Fenerbahçe'de sezona yapılan kötü başlangıç, Phillip Cocu'yu hedef adam haline getirdi. Ancak sarı lacivertli futbolcuların Samandıra'daki sohbetlerinde, her şeyin sorumlusu olarak Cocu'yu görmüyor.

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    Futbolculara göre tek suçlu o isim!
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    Futbolculara göre tek suçlu o isim!

    Şampiyonlar Ligi'ne eleme turunda veda edildi, ligde 7 maçta 4 yenilgi alındı, Avrupa Ligi'nde gruba Dinamo Zagreb karşısında 4-1'lik hezimetle başlandı...

    Futbolculara göre tek suçlu o isim!
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    Futbolculara göre tek suçlu o isim!

    Büyük bir krizin içinde olan Fenerbahçe'de teknik patron Phillip Cocu, hedef adam haline geldi.

    Futbolculara göre tek suçlu o isim!
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    Futbolculara göre tek suçlu o isim!

    Yönetimin, Hollandalı hocadan istifa etmesini istediği bile öne sürüldü.

    Futbolculara göre tek suçlu o isim!
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    Futbolculara göre tek suçlu o isim!

    Ancak kötü gidişin nedenleriyle ilgili olarak takım içerisindeki düşünce çok farklı.

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