Michael Frey, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra ilk özel röportajını İsviçre'nin Blick gazetesine verdi. Zürih takımından büyük umutlarla transfer edilmesine karşın beklentileri karşılayamayan, forma giydiği beş maçta golle tanışamayan 24 yaşındaki forvet içini döktü, sorulara samimi yanıtlar verdi.
6 Ekim 2018 Cumartesi, 13:44:33
Güncelleme: 13:48:26
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Frey: Fenerbahçe beklentilerimi aştı!
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İstanbul'da meşhur biri sayılır mısın?
İstanbul'da sokaklarda herkes, Fenerbahçe futbolcusu olarak beni tanıyor. Ancak sorun değil, bu benim işimin bir parçası. İmza istemeleri ya da birlikte fotoğraf çekilmek istemeleri hoşuma gidiyor. Burada tüm insanlar gayet cana yakın.
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Frey: Fenerbahçe beklentilerimi aştı!
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Peki Fenerbahçe iyi gitmediğinde? Türk taraftarlar fazla tutkulu olabilirler.
(Gülerek) Gelin işlerin hep yolunda gittiğini düşünelim. Tutkuyu her yerde hissedebiliyorsunuz, tabii ki stadyumda da... Futbol onların hayatı ve ben Fenerbahçe'nin bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Ancak şunu da söylemeliyim ki Fenerbahçe'de baskı hep üst seviyede.
Frey: Fenerbahçe beklentilerimi aştı!
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Baskıya dayanabiliyor musun?
Eğer öyle olmasaydı, Fenerbahçe'ye gelmezdim. Hedeflerimi yükseğe koydum, onlara erişmek istiyorum. Fenerbahçe'de başarılı olmak istiyorum. Böylece milli takıma da dönebileceğimi düşünüyorum. Uzun zamandır böyle bir hedefim var. Buna ulaşmak için de sıkı çalışıyorum.
Frey: Fenerbahçe beklentilerimi aştı!
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Dört yıl önce milli takımdaydın...
Ama oynamadım. Sonra Lille'de sakatlık geçirdim.
Frey: Fenerbahçe beklentilerimi aştı!
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İstanbul'da senin açından herşey yolundaymışa benziyor.
Fenerbahçe tüm beklentilerimi karşıladı hatta aştı diyebilirim. Kulüp, takım, taraftarlar ve teknik direktör. Harikülade, mükemmel.