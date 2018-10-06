Frey: Fenerbahçe beklentilerimi aştı!

Peki Fenerbahçe iyi gitmediğinde? Türk taraftarlar fazla tutkulu olabilirler.

(Gülerek) Gelin işlerin hep yolunda gittiğini düşünelim. Tutkuyu her yerde hissedebiliyorsunuz, tabii ki stadyumda da... Futbol onların hayatı ve ben Fenerbahçe'nin bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Ancak şunu da söylemeliyim ki Fenerbahçe'de baskı hep üst seviyede.