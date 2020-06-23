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Fransızların Vedat Muriqi planı! O kulübün ilk hedefi...
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Sarı lacivertliler, gelecek sezonun kadro planlamalarına devam ederken, Vedat Muriqi'nin satışına sıcak bakıyor. Kosovalı golcüden gelecek bonservisle beraber yeni transferlere imza atacak Kanarya'ya Fransa'dan mesaj geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
23 Haziran 2020 Salı 11:24
Güncelleme: 23.06.2020 12:14
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Fenerbahçe'de gelecek sezonun hazırlıkları başladı... Sarı lacivertliler, henüz ligin bitmemesine rağmen transfer için kolları sıvadı.
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Sezonun sonuna ermesiyle beraber Emre Belözoğlu'nun Sportif Direktör olacağı ifade edilirken, gelecek - gidecek oyunculara tecrübeli ismin onay vereceği aktarıldı.
Bu bağlamda ayrılma ihtimali olan isimlerden birinin de Vedat Muriqi olduğu dile getiriliyor.
Vedat Muriqi'nin olası satışının ardından yeni transferlerini yapmayı planlayan Kanarya için Fransa'da önemli bir haber gündeme geldi.
Buna göre, Sehrou Guirassy girişiminde oldukça başarısız olan ve oyuncuyu Amiens'e kaptıran Rennes, listesinin 1 numarasına Vedat Muriqi'yi yazdı.