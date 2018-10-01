Spor yazarları F.Bahçe maçını yazdı

Bakınız! Dünkü Rize karşılaşması Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları dahil oynadığı 10'uncu maç.

Yeni bir teknik adam için hele ki sezona da kendi başlamış, takımı lige kendi hazırlamışsa 10 maç süre çok iyi bir süre.

Peki bu Fenerbahçe toparlanır mı? Şu görüntüyle çok zor!

Tabi buradaki olay da yalnız teknik adam mı?

Menajerin ve onu getirenin de payı yok mu? Yanlışın neresinden dönersen kârdır.

Mesela düşünün bir hakem bir hata yapıyor. Diyelim ki son derece yanlış bir penaltı kararı veriyor.

O hatayı düzeltmek için rakibe de bir penaltı vermeyecek. Tek hatayla maçı bitirmeye çalışacak. Hata yapmışsındır kabul edeceksin, yeni pozisyonlara bakacaksın.