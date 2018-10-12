Fnerbahçede Ocakta Cocu ile yollar ayrılırsa ilk aday belli: Jardim! - Galeri - Fotomaç
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    13 Ekim 2018, Cumartesi
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    Fnerbahçe'de Ocakta Cocu ile yollar ayrılırsa ilk aday belli: Jardim!

    Fenerbahçe'de koltuğu sallanan Phillip Cocu ile Ocakta yolların ayrılması durumunda ilk aday belli oldu.
    12 Ekim 2018 Cuma, 22:40:55 Güncelleme: 22:41:21
    Fnerbahçede Ocakta Cocu ile yollar ayrılırsa ilk aday belli: Jardim!

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Devre arasına kadar teknik direktör değişikliği düşünmüyoruz" sözlerinin yankısı sürerken sportif direktör Damien Comolli şimdiden "B planı" hazırladı.

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    Fnerbahçede Ocakta Cocu ile yollar ayrılırsa ilk aday belli: Jardim!

    Başarısız sonuçlar devam ederse Ocak'ta Cocu'nun gönderilmesi olasılığı çok yüksek.

    Fnerbahçede Ocakta Cocu ile yollar ayrılırsa ilk aday belli: Jardim!

    Bu ihtimali düşünen Comolli, geçtiğimiz günlerde Monaco'dan ayrılan Leonardo Jardim için şimdiden nabız yoklamaya başladı.

    Fnerbahçede Ocakta Cocu ile yollar ayrılırsa ilk aday belli: Jardim!

    44 yaşındaki Portekizli hoca hücum futbolu aşığı olarak biliniyor.

    Fnerbahçede Ocakta Cocu ile yollar ayrılırsa ilk aday belli: Jardim!

    İki sezon önce Monaco'yu şampiyon yapan Jardim, Braga, Sporting ve Olympiakos'u da çalıştırdı.

    Fnerbahçede Ocakta Cocu ile yollar ayrılırsa ilk aday belli: Jardim!
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