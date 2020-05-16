Flaş iddia! Fenerbahçe Rui Vitoria anlaştı ve... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Mayıs 2020, Cumartesi
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Flaş iddia! Fenerbahçe Rui Vitoria anlaştı ve...

Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör haberi... Sarı lacivertlilerin Erol Bulut, Nenad Bjelica, Manuel Pellegrini gibi isimlerle birebir görüştüğü bilinirken, Arap basınından sürpriz bir iddia gündeme geldi. İddiada, Portekizli teknik direktör Rui Vitoria'nın, Fenerbahçe ile prensipte anlaştığı ve bu sebeple kendisine yeni sözleşme öneren Al Nasr'a flaş bir cevap verdiği yazıldı! İşte o gelişme ve yaşananlar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
16 Mayıs 2020 Cumartesi 12:21 Güncelleme: 16.05.2020 12:42
Flaş iddia! Fenerbahçe Rui Vitoria anlaştı ve...

Fenerbahçe sürpriz Rui Vitoria gelişmesi... Sarı lacivertliler için Nenad Bjelica, Erol Bulut, Abdullah Avcı isimler ön plana çıkarken, şu anda Al Nasr'ın teknik direktörlüğünü üstlenen Rui Vitoria için Arabistan basınından önemli bir gelişme okuyuculara aktarıldı.

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Flaş iddia! Fenerbahçe Rui Vitoria anlaştı ve...

Konu ile ilgili yapılan haber şu şekilde;

Flaş iddia! Fenerbahçe Rui Vitoria anlaştı ve...

"Spor gazetecisi Al-Rouqi, Portekizli futbol adamı Rui Vitoria ile ilgili Al Nasr taraftarını şoke eden bir gerçeği ortaya çıkarttı.

Flaş iddia! Fenerbahçe Rui Vitoria anlaştı ve...

Tecrübeli antrenörün sözleşmesi önümüzdeki Haziran ayında sona eriyor ve yakın zamanda Türk kulübü Fenerbahçe, Al Hilal teknik direktörü Razvan Lucescu'ya teklif yapmış ancak bu teklif reddedilmişti.

Flaş iddia! Fenerbahçe Rui Vitoria anlaştı ve...

"FENERBAHÇE İLE ANLAŞMA YAPTI"
El-Rouqi, yaptığı konuşmada flaş bir gerçeği ortaya çıkarttı. Buna göre Vitoria, Türk yetkilileri ile anlaşmaya vardı. Arap gazeteci, "Vitoria, corona virüsü (koronavirüs) sonrası takımının maaş kesintisine gideceğini açıklamasının ardından Fenerbahçe ile bir anlaşma yaptı." dedi.

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