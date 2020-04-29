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Flaş Altay Bayındır gelişmesi! Corona virüsü ve transfer...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını sürdürüyor. Takıma katılacak isimler üzerinde yoğun bir mesai harcayan sarı-lacivertliler, mevcut oyuncularla ilgili kararlar almaya başladı. Fenerbahçe'nin sezon başında MKE Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı Altay Bayındır transferin gözdesi konumuna geldi. Avrupa'nın dikkatini çeken genç file bekçisinin transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı sarı-lacivertli yönetim iki kritik karar aldı.

29 Nisan 2020 Çarşamba 21:11 Güncelleme: 29.04.2020 21:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





