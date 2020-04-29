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Flaş Altay Bayındır gelişmesi! Corona virüsü ve transfer...
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını sürdürüyor. Takıma katılacak isimler üzerinde yoğun bir mesai harcayan sarı-lacivertliler, mevcut oyuncularla ilgili kararlar almaya başladı. Fenerbahçe'nin sezon başında MKE Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı Altay Bayındır transferin gözdesi konumuna geldi. Avrupa'nın dikkatini çeken genç file bekçisinin transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı sarı-lacivertli yönetim iki kritik karar aldı.
29 Nisan 2020 Çarşamba 21:11
Güncelleme: 29.04.2020 21:11
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Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan Altay Bayındır gösterdiği performansla bütün gözleri üzerine çevirdi.
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Avrupa kulüplerinin yakın takibe aldığı genç file bekçisi transferin gözdesi konumunda bulunurken, Fenerbahçe de yeni bir karar aldı.
SHEFFIELD UNITED'IN HEDEFİNDE! Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen İngitere Premier Lig ekiplerinden Sheffield United'ın menajeri Chris Wilder, Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır'ı transfer etmek istiyor.
YorkshireLive'ın haberine göre SheffieldUnited, kaleci Dean Henderson'ın durumundaki belirsizlik nedeniyle Fenerbahçe forması giyen Altay Bayındır'ı listesine ekledi.
SheffieldUnited'ın bir süredir Altay'ın gelişimini takip ettiği belirtilirken oyuncunun Fenerbahçe ile geçtiğimiz yaz imzaladığı 4 yıllık sözleşme nedeniyle transferin yüksek bir bonservis bedeliyle bitirilebileceği aktarıldı.