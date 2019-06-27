FIFA menajeri Fenerbahçe'nin anlaştığı oyuncuyu açıkladı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Haziran 2019, Perşembe
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FIFA menajeri Fenerbahçe'nin anlaştığı oyuncuyu açıkladı!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk hedefi ile yola çıkacak olan sarı-lacivertliler transfer çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor. Birçok isim ile temas halinde olan Fenerbahçeli kurmaylar, görüşme sağladığı oyuncular ile anlaşma sağlamaya başladı.Max Kruse ve Allahyar transferlerini bitirme noktasına getiren sarı-lacivertlilerde bir isimle daha mutlu sona çok yaklaştı. Fenerbahçe'nin transferdeki yeni hedefini FIFA menajeri açıkladı. İşte transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
27 Haziran 2019 Perşembe 22:59 Güncelleme: 27.06.2019 22:59
FIFA menajeri Fenerbahçe'nin anlaştığı oyuncuyu açıkladı!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.

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FIFA menajeri Fenerbahçe'nin anlaştığı oyuncuyu açıkladı!

Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmanın hesaplarını yapan sarı-lacivertliler transferde ince eleyip sık dokuyor.

FIFA menajeri Fenerbahçe'nin anlaştığı oyuncuyu açıkladı!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Fransız sportif direktör Damien Comolli, listedeki oyuncular ile görüşmelerini sürdürüyor.

FIFA menajeri Fenerbahçe'nin anlaştığı oyuncuyu açıkladı!

Birçok isimle yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik ekip sil baştan bir takım kuracak.

FIFA menajeri Fenerbahçe'nin anlaştığı oyuncuyu açıkladı!

Max Kruse ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, İranlı golcü Allahyar'ı da imza aşamasına getirdi.

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