FIFA menajeri Fenerbahçe'nin anlaştığı oyuncuyu açıkladı!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk hedefi ile yola çıkacak olan sarı-lacivertliler transfer çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor. Birçok isim ile temas halinde olan Fenerbahçeli kurmaylar, görüşme sağladığı oyuncular ile anlaşma sağlamaya başladı.Max Kruse ve Allahyar transferlerini bitirme noktasına getiren sarı-lacivertlilerde bir isimle daha mutlu sona çok yaklaştı. Fenerbahçe'nin transferdeki yeni hedefini FIFA menajeri açıkladı. İşte transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

27 Haziran 2019 Perşembe 22:59 Güncelleme: 27.06.2019 22:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





