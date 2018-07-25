Fernandao transferinde ilginç detay!

Sezon bitimiyle birlikte Al Wahda, Süper Lig'e yeni yükselen Çaykur Rize'nin santrforu Braian Samudio'ya talip oldu. Al Wahda, bu transfer için 4 milyon dolar'ı gözden çıkarırken bunu öğrenen Damien Comolli devreye girdi.