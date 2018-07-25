Fenerbahçe'den geçtiğimiz ay ayrılan Fernandao'nun transferinde ilginç bir detay ortaya çıktı
25 Temmuz 2018 Çarşamba, 12:20:01
Güncelleme: 12:21:34
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Fernandao transferinde ilginç detay!
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Fenerbahçe'den Suudi Arabistan ekibi Al Wahda'ya transfer olan Fernandao ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı.
Fernandao transferinde ilginç detay!
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Sezon bitimiyle birlikte Al Wahda, Süper Lig'e yeni yükselen Çaykur Rize'nin santrforu Braian Samudio'ya talip oldu. Al Wahda, bu transfer için 4 milyon dolar'ı gözden çıkarırken bunu öğrenen Damien Comolli devreye girdi.
Fernandao transferinde ilginç detay!
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Suudi Arabistan ekibine Fernandao'yu teklif eden Fransız direktör, bonservis bedeli olarak da 3 milyon dolar fiyat biçti.
Fernandao transferinde ilginç detay!
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Al Wahda yetkilileri bu öneriyi kabul edip Samudio'dan vezgeçerken Fernandao'yu renklerine bağladı.
Fernandao transferinde ilginç detay!
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Finansal Fair Play nedeniyle sattığı kadar alma hakkı bulunan Fenerbahçe'de Comolli bu hamlesiyle ekstra bir kaynak da yaratmış oldu. (Habertürk)