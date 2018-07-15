Ferdi Kadıoğlu hangi statüde oynayacak? Yerli mi yabancı mı?
Fenerbahçe'nin yeni transferi Ferdi Kadıoğlu, yerli statüsünde mi oynacak?
15 Temmuz 2018 Pazar, 11:10:25
Güncelleme: 11:12:04
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Ferdi Kadıoğlu hangi statüde oynayacak? Yerli mi yabancı mı?
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Fenerbahçe, NEC Nijmegen takımından Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna kattı.
Ferdi Kadıoğlu hangi statüde oynayacak? Yerli mi yabancı mı?
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1.4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında beş yıllık sözleşmeye imza atan Ferdi'nin milli takım tercihi ve Fenerbahçe'de yerli mi yoksa yabancı statüsünde mi oynayacağı ise tartışma konusu.
Ferdi Kadıoğlu hangi statüde oynayacak? Yerli mi yabancı mı?
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Ferdi bugüne kadar Hollanda'nın U15'ten U21 takımlarına kadar bütün yaş kategorilerinde milli olurken, Türk Milli Takımı'nın genç yaş kategorilerindeyse hiç oynamadı.
Ferdi Kadıoğlu hangi statüde oynayacak? Yerli mi yabancı mı?
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Buna rağmen Ferdi, henüz hangi ülkenin A Milli Takım formasını giyeceğini tercih etmedi. Kurallara göre, başka bir ülkenin A Milli Takımı'nın formasını giyen bir oyuncu, Türk pasaportuna sahip olsa da yabancı statüsünde sayılıyor.
Ferdi Kadıoğlu hangi statüde oynayacak? Yerli mi yabancı mı?
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Ferdi ise henüz bu tercihini yapmadığı için Fenerbahçe'de yerli statüsünde forma giyecek. Fakat Ferdi, şayet Hollanda A Milli Takımı'nı tercih eder ve formasını giyerse, o durumda yabancı statüsüne geçmiş olacak. (Goal)