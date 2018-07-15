Ferdi Kadıoğlu hangi statüde oynayacak? Yerli mi yabancı mı?

Buna rağmen Ferdi, henüz hangi ülkenin A Milli Takım formasını giyeceğini tercih etmedi. Kurallara göre, başka bir ülkenin A Milli Takımı'nın formasını giyen bir oyuncu, Türk pasaportuna sahip olsa da yabancı statüsünde sayılıyor.