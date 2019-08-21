Ferdi Kadıoğlu 11 dakikada tarihe geçti! İşte genç futbolcunun hayali - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Ağustos 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Ferdi Kadıoğlu 11 dakikada tarihe geçti! İşte genç futbolcunun hayali

Ferdi Kadıoğlu 11 dakikada tarihe geçti! İşte genç futbolcunun hayali

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu büyülemeye devam ediyor. Sezon öncesi hazırlık maçlarında süre dahi bulamayan yıldız futbolcu oynadığı futbolla parmak ısırtıyor. Audi Cup'ta oynanan Bayern Münih ve Real Madrid maçlarından sonra taraftarın önünde Cagliari sınavına çıkan Ferdi, Fenerbahçe'ye Eljif'ten sonra para kazandıracak ikinci futbolcu olarak gösterilmeye başlanmıştı. Genç yıldız, ligin ilk maçında aldığı 13 dakikalık süreye 1 gol sığdırarak büyük yankı uyandırdı. Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Ferdi hayalini açıkladı.
21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:59 Güncelleme: 21.08.2019 10:06
Ferdi Kadıoğlu 11 dakikada tarihe geçti! İşte genç futbolcunun hayali

Fenerbahçe yeni sezona galibiyetle başladı.

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Ferdi Kadıoğlu 11 dakikada tarihe geçti! İşte genç futbolcunun hayali

Sarı-lacivertliler sahasında konuk ettiği ligin yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yendi.

Ferdi Kadıoğlu 11 dakikada tarihe geçti! İşte genç futbolcunun hayali

Kanarya'da oyuna 77. dakikada giren Ferdi Kadıoğlu ise adeta göz doldurdu.

Ferdi Kadıoğlu 11 dakikada tarihe geçti! İşte genç futbolcunun hayali

Yeni sezon öncesi hazırlık kampında yapılan maçlarda süre şansı bulamayan yıldız futbolcu performansıyla parmak ısırtıyor.

Ferdi Kadıoğlu 11 dakikada tarihe geçti! İşte genç futbolcunun hayali

Fenerbahçe'den ayrılma noktasına gelen genç futbolcu adeta yeniden doğdu.

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