Ferdi Kadıoğlu 11 dakikada tarihe geçti! İşte genç futbolcunun hayali

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu büyülemeye devam ediyor. Sezon öncesi hazırlık maçlarında süre dahi bulamayan yıldız futbolcu oynadığı futbolla parmak ısırtıyor. Audi Cup'ta oynanan Bayern Münih ve Real Madrid maçlarından sonra taraftarın önünde Cagliari sınavına çıkan Ferdi, Fenerbahçe'ye Eljif'ten sonra para kazandıracak ikinci futbolcu olarak gösterilmeye başlanmıştı. Genç yıldız, ligin ilk maçında aldığı 13 dakikalık süreye 1 gol sığdırarak büyük yankı uyandırdı. Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Ferdi hayalini açıkladı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:59 Güncelleme: 21.08.2019 10:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





