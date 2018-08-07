Feneri bekleyen büyük tehlike! Ali Koç...

Kadroda düşünülmeyen Ozan için özellikle Avrupa'dan teklifler bekleyen Sarı-Lacivertliler, Salih'i ise Süper Lig'den isteyen bir takım çıkması halinde elden çıkaracak. Comolli'nin de bazı kulüplerle temas halinde olduğu ancak şu ana kadar bir sonuca varamadığı öğrenildi.