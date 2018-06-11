Fener'e 18'lik panter
VOLKAN BEKLEYiŞTE
Sözleşmesi yenilenmeyen Volkan Demirel'in de bekleyişi sürüyor. Comolli, inişli- çıkışlığı grafik sergilediğini düşündüğü Volkan için kararı başkana bırakırken, Ali Koç'un da birkaç gün içinde karar vermesi bekleniyor. Volkan'ın menajeri Erdinç Şehit ise '1907 TL'ye bile imza atar' diyerek anlaşmaya hazır olduklarını gösterdi.
Bursalı Harun Tekin de listede
Kale için alternatif isimlerin de üzerinde duran sarı- lacivertli kulübün, Bursaspor'un kaptanı Harun Tekin için de nabız yokladığı kaydedildi. Yabancı kotasına takılmaması nedeniyle Harun'u düşünen F.Bahçe, tecrübeli kaleciyi yüksek bonservis ücreti nedeniyle takasta oyuncu kullanarak transfer etmeyi planlıyor.
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