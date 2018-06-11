Fener'e 18'lik panter

VOLKAN BEKLEYiŞTE

​Sözleşmesi yenilenmeyen Volkan Demirel'in de bekleyişi sürüyor. Comolli, inişli- çıkışlığı grafik sergilediğini düşündüğü Volkan için kararı başkana bırakırken, Ali Koç'un da birkaç gün içinde karar vermesi bekleniyor. Volkan'ın menajeri Erdinç Şehit ise '1907 TL'ye bile imza atar' diyerek anlaşmaya hazır olduklarını gösterdi.