Fenerde transferler sürecek! 3 isim...

27 Ağustos 2018 Pazartesi, 12:39:50
Güncelleme: 12:41:06
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fener'de transferler sürecek! 3 isim...
1
5
Süper Lig'de üst üste yara alan Fenerbahçe'de transfer sezonunun son haftası yoğun geçecek.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fener'de transferler sürecek! 3 isim...
2
5
TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Milliyet'in haberine göre Sportif Direktör Damien Comolli iki orta saha, bir sol bek ve bir kaleciyi daha bitirecek. Lige büyük bir hayal kırıklığıyla başlayan sarı-lacivertli takımın cumartesi günü oynayacağı Kayserispor maçına bambaşka bir kimlikle çıkmasını isteyen Comolli ve Cocu'nun gözü ve aklı bir taraftan da transferde.
Fener'de transferler sürecek! 3 isim...
3
5
ÖNCE MARCO FABIAN AÇIKLANACAK
Orta saha pozisyonu için Bundesliga takımlarından Frankfurt'un Meksikalı oyuncusu Marco Fabianile anlaşmaya varan Fenerbahçe ilk olarak bu transferi açıklayacak.
Fener'de transferler sürecek! 3 isim...
4
5
ORTA SAHAYA TAKVİYELER OLACAK
Fabian'ın yanı sıra bir orta saha daha almak isteyen Fenerbahçe'nin diğer adayları ise Tottenham'dan Moussa Sissoko, Bayern Münih'ten Renato Sanches, Dortmund'dan Nuri Şahin, Wolfsburg'tan Yunus Mallı ve Fluminense'den Junior Sornoza.
Fener'de transferler sürecek! 3 isim...
5
5
HASAN ALİ'NİN YERİNE COENTRAO
Sadece bununla da sınırlı değil. Hasan Ali Kaldırım'ın yerine sol beke de oyuncu bakılıyor. Gündemdeki isim Real Madrid'in elden çıkartmaya çalıştığı Portekizli oyuncu Fabio Coentrao.