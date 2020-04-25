Fenerbahçe'yi üzen haber! O isim elden kaçıyor... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Nisan 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe'yi üzen haber! O isim elden kaçıyor...

Lige verilen arayı fırsat çevirmek isteyen Fenerbahçe bu sezon şampiyonluk yarışından oldukça uzaklaşmış durumda, bu sebepten önümüzdeki sezon için kolları şimdiden sıvayan sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmak istediği bir isimden kötü haber geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

25 Nisan 2020 Cumartesi 14:46
Fenerbahçe'yi üzen haber! O transferde rakipler artıyor...

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada kadro güçlendirme çalışmalarını hızlandıran kulüplerden Fenerbahçe mali açıdan zor bir dönemden geçiyor.

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Fenerbahçe'yi üzen haber! O transferde rakipler artıyor...

Salgın nedeniyle liglere ara verilmesi sonrası maçların oynanmamasıyla bilet gelirleri, yayın gelirleri ve sponsporluk gelirleri gibi önemli maddi kaynaların kesilmesiyle daha da zorlu bir sürece giren sarı-lacivertliler ligin oynanan ilk 26 haftalık bölümde de beklentilerin çok uzağında bir performans sergiledi...

Fenerbahçe'yi üzen haber! O transferde rakipler artıyor...

26 haftalık süreç sonunda topladığı 40 puanla 7. sırada yer alan Fenerbahçe bu sezon şampiyonluk yarışının biraz uzağında kalırken, önümüzdeki sezon için de kolları şimdiden sıvadı.

Fenerbahçe'yi üzen haber! O transferde rakipler artıyor...

Transfer yapabilmek için sezon sonu sözleşmesi bitecek bazı isimlerle yollarını ayıracak olan sarı-lacivertlilerde, Falette, Hasan Ali, Tolga, Isla, Mehmet Ekici, Emre Belözoğlu gibi isimler sezon sonu sözleşmesi bitecek isimler arasında.

Fenerbahçe'yi üzen haber! O transferde rakipler artıyor...

Transfer girişimlerine hız veren Fenerbahçe'de birçok isim gündeme gelmeye devam ederken özellikle savunma mevki için temaslar sürüyor.

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