Fenerbahçe'yi üzen haber! O isim elden kaçıyor...
Lige verilen arayı fırsat çevirmek isteyen Fenerbahçe bu sezon şampiyonluk yarışından oldukça uzaklaşmış durumda, bu sebepten önümüzdeki sezon için kolları şimdiden sıvayan sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmak istediği bir isimden kötü haber geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Salgın nedeniyle liglere ara verilmesi sonrası maçların oynanmamasıyla bilet gelirleri, yayın gelirleri ve sponsporluk gelirleri gibi önemli maddi kaynaların kesilmesiyle daha da zorlu bir sürece giren sarı-lacivertliler ligin oynanan ilk 26 haftalık bölümde de beklentilerin çok uzağında bir performans sergiledi...