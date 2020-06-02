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Fenerbahçe'yi şoke eden Max Kruse gelişmesi! Dev maçta yok
Sezon başında Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak sarı lacivertlilerin istediği verimi alamadığı Max Kruse konusunda beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Buna göre Alman yıldızın dev maçta oynayamayacağı belirtildi. İşte detaylar...
2 Haziran 2020 Salı 09:45
Güncelleme: 02.06.2020 09:47
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Fenerbahçe sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Max Kruse'den çok şey bekliyordu.
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İlk beş haftada dört asistle dikkatleri üzerine çeken Alman yıldız, 14. haftada golle tanışmış ve 20 karşılaşmada rakip fileleri yedi defa havalandırırken, altı da asist yapmıştı.
Ancak Vedat Muriç'ten sonra takımın en skorer ismi olmasına rağmen Alman oyuncu eleştiri oklarından kaçamadı.
Gollerinin üçünü penaltıdan kaydeden Kruse, 7 Mart'ta oynanan Denizlispor maçında ayak bileğine aldığı darbe sonrası kayıplara karıştı.
Alman oyuncunun dört ila altı hafta sahalardan uzak kalması bekleniyordu ancak Kruse aradan geçen üç aylık sürede iyileşemedi.