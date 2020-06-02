Fenerbahçe'yi şoke eden Max Kruse gelişmesi! Dev maçta yok - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Haziran 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'yi şoke eden Max Kruse gelişmesi! Dev maçta yok

Fenerbahçe'yi şoke eden Max Kruse gelişmesi! Dev maçta yok

Sezon başında Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak sarı lacivertlilerin istediği verimi alamadığı Max Kruse konusunda beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Buna göre Alman yıldızın dev maçta oynayamayacağı belirtildi. İşte detaylar...
2 Haziran 2020 Salı 09:45 Güncelleme: 02.06.2020 09:47
Fenerbahçe'yi şoke eden Max Kruse gelişmesi! Dev maçta yok

Fenerbahçe sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Max Kruse'den çok şey bekliyordu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'yi şoke eden Max Kruse gelişmesi! Dev maçta yok

İlk beş haftada dört asistle dikkatleri üzerine çeken Alman yıldız, 14. haftada golle tanışmış ve 20 karşılaşmada rakip fileleri yedi defa havalandırırken, altı da asist yapmıştı.

Fenerbahçe'yi şoke eden Max Kruse gelişmesi! Dev maçta yok

Ancak Vedat Muriç'ten sonra takımın en skorer ismi olmasına rağmen Alman oyuncu eleştiri oklarından kaçamadı.

Fenerbahçe'yi şoke eden Max Kruse gelişmesi! Dev maçta yok

Gollerinin üçünü penaltıdan kaydeden Kruse, 7 Mart'ta oynanan Denizlispor maçında ayak bileğine aldığı darbe sonrası kayıplara karıştı.

Fenerbahçe'yi şoke eden Max Kruse gelişmesi! Dev maçta yok

Alman oyuncunun dört ila altı hafta sahalardan uzak kalması bekleniyordu ancak Kruse aradan geçen üç aylık sürede iyileşemedi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA