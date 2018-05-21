Fenerbahçe'yi devler bekliyor

Portekiz'de 36 kez şampiyon olarak bu alanda ülkenin en iyisi konumundaki Benfica, maçlarını 65 bin kapasiteli Estadio da Luz'da oynuyor. Beşiktaş gibi "Kartal" simgesini kullanan kırmızı-beyazlıların piyasa değeri 180 milyon euro olarak tahmin ediliyor.