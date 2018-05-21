Fenerbahçe'yi devler bekliyor
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda veda eden ve ardından yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Dinamo Kiev, son 16'ya kadar ilerleme gösterdi. Son 16'da Lazio'ya yenilere Avrupa macerası sona erdi. Maçlarını 70 bin kişilik Kiev Olimpiyat Stadı'nda oynayan mavi-beyazlıların güncel piyasa değeri 65 milyon Euro olarak tahmin ediliyor.
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