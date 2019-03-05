Fenerbahçe'yi Avrupa'ya Galatasaray taşıyacak!

Son haftalarda aldığı puanlarla tırmanışa geçen Fenerbahçe gözünü Avrupa'ya dikti. Beşiktaş ile oynanan derbi maçı ve Rizespor galibiyetiyle nefes alan sarı lacivertliler Avrupa'ya gitmenin hesaplarını yapıyor.
5 Mart 2019 Salı 09:18
Güncelleme: 05.03.2019 09:25
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Süper Lig'de 28 puanla 14. sırada olan Fenerbahçe Avrupa için umutlandı. Beşiktaş ile oynanan ve 3-3 sona eren derbinin ardından cumartesi gecesi Kadıköy'de ligin en formda ekiplerinden Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe 5. sıraya göz dikti.
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İKİLİ AVERAJ DA FENER'İN Fenerbahçe ile 5. sırada bulunan Atiker Konyaspor arasında sadece 7 puan fark bulunuyor. Üstelik Konyaspor ile arasındaki ikili averaj da Fenerbahçe'nin lehine.
Ancak Fenerbahçe'nin ligi 5. sırada bitirip UEFA Avrupa Ligi vizesi alabilmesi için Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nı kazanması gerekiyor.