Fenerbahçeye yerli kaleci geliyor! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ağustos 2018, Salı
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Fenerbahçe'ye yerli kaleci geliyor!

    1 numaraya transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'de, milli kaleci gündeme geldi.
    28 Ağustos 2018 Salı, 10:52:54 Güncelleme: 10:54:42
    Fenerbahçe'ye yerli kaleci geliyor!
    • 1
    • 5
    Fenerbahçeye yerli kaleci geliyor!

    Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de kaleci konusundaki adaylar çoğalıyor. Habertürk'ün haberine göre Sarı-Lacivertliler, PSG'de forma giyen Kevin Trapp'ın yanı sıra yerli bir ismi de gündemine aldı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe'ye yerli kaleci geliyor!
    • 2
    • 5
    Fenerbahçeye yerli kaleci geliyor!

    Transferin bitimine çok az bir zaman kala Volkan Babacan takım değiştirebilir.

    Fenerbahçe'ye yerli kaleci geliyor!
    • 3
    • 5
    Fenerbahçeye yerli kaleci geliyor!

    Sportif direktör Damien Comolli'nin, Medipol Başakşehir'in başarılı eldiveni Volkan Babacan için İstanbul ekibiyle temas kuracağı öğrenildi.

    Fenerbahçe'ye yerli kaleci geliyor!
    • 4
    • 5
    Fenerbahçeye yerli kaleci geliyor!

    Bu sezon Turuncu-Lacivertliler'in oynadığı resmi maçlarda yedek soyunan tecrübeli file bekçisinin durumunun önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

    Fenerbahçe'ye yerli kaleci geliyor!
    • 5
    • 5
    Fenerbahçeye yerli kaleci geliyor!

    Fenerbahçe altyapısından yetişen 30 yaşındaki kaleci, 2007-2010 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti. (Akşam)

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN