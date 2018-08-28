Fenerbahçeye yerli kaleci geliyor!

1 numaraya transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'de, milli kaleci gündeme geldi.
28 Ağustos 2018 Salı, 10:52:54
Güncelleme: 10:54:42
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Fenerbahçe'ye yerli kaleci geliyor!
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Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de kaleci konusundaki adaylar çoğalıyor. Habertürk'ün haberine göre Sarı-Lacivertliler, PSG'de forma giyen Kevin Trapp'ın yanı sıra yerli bir ismi de gündemine aldı.
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Fenerbahçe'ye yerli kaleci geliyor!
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Transferin bitimine çok az bir zaman kala Volkan Babacan takım değiştirebilir.
Fenerbahçe'ye yerli kaleci geliyor!
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Sportif direktör Damien Comolli'nin, Medipol Başakşehir'in başarılı eldiveni Volkan Babacan için İstanbul ekibiyle temas kuracağı öğrenildi.
Fenerbahçe'ye yerli kaleci geliyor!
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Bu sezon Turuncu-Lacivertliler'in oynadığı resmi maçlarda yedek soyunan tecrübeli file bekçisinin durumunun önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'ye yerli kaleci geliyor!
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Fenerbahçe altyapısından yetişen 30 yaşındaki kaleci, 2007-2010 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti. (Akşam)