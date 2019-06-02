Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren ve ligi 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefliyor. Teknik direktör Ersun Yanal, Valbuena'nın ayrılmasından sonra yönetimden yaratıcı bir ofansif orta saha istedi. İşte Fenerbahçe'nin yeni Alex'i...
2 Haziran 2019 Pazar 13:36
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Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli transfer çalışmalarını son sürat sürdürüyor.
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Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre hareket eden Fransız yönetici, yeni transferleri bu defa kampa yetiştirmek istiyor.
Ersun Yanal'ın Comolli'den öncelikli olarak bir stoper, forvet ve ofansif orta saha istediği biliniyordu.
Damien Comolli, Fenerbahçe'nin 'yeni Alex'ini İngiltere'de buldu...
Valbuena'nın takımdan ayrılmasıyla yaratıcı oyuncu noktasında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, bu boşluğu Manuel Lanzini ile dolduracak.