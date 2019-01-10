Fenerbahçeye virtüöz Komşudan! Gözler PAOKtan Pelkasta... - Galeri - Fotomaç
10 Ocak 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'ye virtüöz Komşu'dan! Gözler PAOK'tan Pelkas'ta...

Transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren sarı lacivertli ekip için flaş transfer iddiası: Virtüöz Komşu'dan geliyor!
10 Ocak 2019 Perşembe, 00:17:28 Güncelleme: 07:55:53
Fenerbahçeye virtüöz Komşudan! Gözler PAOKtan Pelkasta...

Sarı-lacivertli takımın, 25 yaşındaki Dimitrios Pelkas'ın transferini bitirme aşamasına getirdiği iddia edildi.

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Fenerbahçeye virtüöz Komşudan! Gözler PAOKtan Pelkasta...

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe aradığı orta sahayı Yunanistan'da buldu.

Fenerbahçeye virtüöz Komşudan! Gözler PAOKtan Pelkasta...

Sarı-lacivertli ekip, PAOK'ta forma giyen Dimitrios Pelkas'la anlaşma aşamasına geldi.

Fenerbahçeye virtüöz Komşudan! Gözler PAOKtan Pelkasta...

25 yaşındaki 'on numara' için sportif direktör Damien Comolli'nin geçtiğimiz günlerde Yunanistan'a giderek kulübü PAOK ile masaya oturduğu bildirildi.

Fenerbahçeye virtüöz Komşudan! Gözler PAOKtan Pelkasta...

Transferin bitme noktasına geldiği iddia ediliyor.

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