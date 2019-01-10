Fenerbahçeye virtüöz Komşudan! Gözler PAOKtan Pelkasta... - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'ye virtüöz Komşu'dan! Gözler PAOK'tan Pelkas'ta...
Transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren sarı lacivertli ekip için flaş transfer iddiası: Virtüöz Komşu'dan geliyor!
10 Ocak 2019 Perşembe, 00:17:28
Güncelleme: 07:55:53
Sarı-lacivertli takımın, 25 yaşındaki Dimitrios Pelkas'ın transferini bitirme aşamasına getirdiği iddia edildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe aradığı orta sahayı Yunanistan'da buldu.
Sarı-lacivertli ekip, PAOK'ta forma giyen Dimitrios Pelkas'la anlaşma aşamasına geldi.
25 yaşındaki 'on numara' için sportif direktör Damien Comolli'nin geçtiğimiz günlerde Yunanistan'a giderek kulübü PAOK ile masaya oturduğu bildirildi.
Transferin bitme noktasına geldiği iddia ediliyor.