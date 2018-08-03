Fenerbahçeye Valbuena piyangosu! - Galeri - Fotomaç
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    Fenerbahçe'ye Valbuena piyangosu!

    3 Ağustos 2018 Cuma, 22:39:17 Güncelleme: 22:43:03
    Fenerbahçe'ye Valbuena piyangosu!
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    • 10
    Fenerbahçeye Valbuena piyangosu!

    Şahsi oyunu nedeniyle geçen sezon Aykut Kocaman tarafından kızağa çekilen Mathieu Valbuena, Phillip Cocu'nun da sinirlerini bozmaya başladı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe'ye Valbuena piyangosu!
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    • 10
    Fenerbahçeye Valbuena piyangosu!

    Hollandalı teknik adam, top kayıpları nedeniyle Fransız yıldızı ciddi bir dille uyardı.

    Fenerbahçe'ye Valbuena piyangosu!
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    • 10
    Fenerbahçeye Valbuena piyangosu!

    Damien Comolli ile bu konuyu konuşan Cocu, çok iyi bir teklif gelmesi durumunda Valbuena'nın satışına onay verebileceğini bildirdi.

    Fenerbahçe'ye Valbuena piyangosu!
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    Fenerbahçeye Valbuena piyangosu!

    28 Eylül'de 34'üne basacak olan futbolcunun talibi çok ancak yaşı nedeniyle teklif edilen rakamlar tatmin edici değil.

    Fenerbahçe'ye Valbuena piyangosu!
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    Fenerbahçeye Valbuena piyangosu!

    ÖNCE TEKLİFİ GETİR, SONRASINA BAKARIZ
    Oyuncunun aldığı yüksek ücret de kendisine talip olan kulüplerin şevkini kırıyor. Suudi Arabistan'dan ise Valbuena'ya ciddi teklifler var.

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