Fenerbahçeye Valbuena piyangosu! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'ye Valbuena piyangosu!
3 Ağustos 2018 Cuma, 22:39:17
Güncelleme: 22:43:03
Fenerbahçe'ye Valbuena piyangosu!
Şahsi oyunu nedeniyle geçen sezon Aykut Kocaman tarafından kızağa çekilen Mathieu Valbuena, Phillip Cocu'nun da sinirlerini bozmaya başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'ye Valbuena piyangosu!
Hollandalı teknik adam, top kayıpları nedeniyle Fransız yıldızı ciddi bir dille uyardı.
Fenerbahçe'ye Valbuena piyangosu!
Damien Comolli ile bu konuyu konuşan Cocu, çok iyi bir teklif gelmesi durumunda Valbuena'nın satışına onay verebileceğini bildirdi.
Fenerbahçe'ye Valbuena piyangosu!
28 Eylül'de 34'üne basacak olan futbolcunun talibi çok ancak yaşı nedeniyle teklif edilen rakamlar tatmin edici değil.
Fenerbahçe'ye Valbuena piyangosu!
ÖNCE TEKLİFİ GETİR, SONRASINA BAKARIZ
Oyuncunun aldığı yüksek ücret de kendisine talip olan kulüplerin şevkini kırıyor. Suudi Arabistan'dan ise Valbuena'ya ciddi teklifler var.