Fenerbahçeye UEFAda 2 müjde! - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'ye UEFA'da 2 müjde!
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Zenit maçı öncesi, sarı-lacivertlilere müjdeli haberler geldi.
6 Şubat 2019 Çarşamba, 17:39:22
Güncelleme: 17:46:57
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Zenit ile 12 Şubat Salı günü karşılaşacak. Rövanş mücadelesi ise 21 Şubat'ta oynanacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Zenit'in futbolcusu Kokorin ile Krasnodar futbolcusu Pavel Mamaev bugün hakim karşısına çıktı.
Mahkeme, Aleksandr Kokorin ve Pavel Mamaev'in tutukluluk hallerinin 8 Nisan'a kadar uzaltılmasına karar verdi. Kokorin Fenerbahçe ile oynanacak iki maçta da forma giyemeyecek.
Kasten yaralama ve holiganizm
Moskova mahkemesi, Alexander Kokorin ile Pavel Mamaev'i kasten yaralama ve holiganizm gerekçesiyle tutuklamıştı.
İkilinin arasında bulunduğu grup geçtiğimiz Ekim ayında aralarında Rusya Endüstri ve Ticaret Bakanlığı'nda görev yapan Denis Pak'ın da olduğu şahıslara saldırıda bulunmuştu.