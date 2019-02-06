Fenerbahçeye UEFAda 2 müjde! - Fotomaç
06 Şubat 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Fenerbahçe'ye UEFA'da 2 müjde!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Zenit maçı öncesi, sarı-lacivertlilere müjdeli haberler geldi.
6 Şubat 2019 Çarşamba, 17:39:22 Güncelleme: 17:46:57
Fenerbahçeye UEFAda 2 müjde!

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Zenit ile 12 Şubat Salı günü karşılaşacak. Rövanş mücadelesi ise 21 Şubat'ta oynanacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçeye UEFAda 2 müjde!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Zenit'in futbolcusu Kokorin ile Krasnodar futbolcusu Pavel Mamaev bugün hakim karşısına çıktı.

Fenerbahçeye UEFAda 2 müjde!

Mahkeme, Aleksandr Kokorin ve Pavel Mamaev'in tutukluluk hallerinin 8 Nisan'a kadar uzaltılmasına karar verdi. Kokorin Fenerbahçe ile oynanacak iki maçta da forma giyemeyecek.

Fenerbahçeye UEFAda 2 müjde!

Kasten yaralama ve holiganizm

Moskova mahkemesi, Alexander Kokorin ile Pavel Mamaev'i kasten yaralama ve holiganizm gerekçesiyle tutuklamıştı.

Fenerbahçeye UEFAda 2 müjde!

İkilinin arasında bulunduğu grup geçtiğimiz Ekim ayında aralarında Rusya Endüstri ve Ticaret Bakanlığı'nda görev yapan Denis Pak'ın da olduğu şahıslara saldırıda bulunmuştu.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN