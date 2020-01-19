'Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşti' deniyordu! Yıkan haber...

Son olarak Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelen ve mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertli ekip, bir yandan şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürümenin hesaplarını yaparken, diğer yandan da transfer için var gücüyle çalışıyor. Bu bağlamda sarı lacivertliler ile neredeyse anlaştı denilen yıldız futbolcu için olay yaratacak gerçek ortaya çıktı! İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)