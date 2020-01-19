'Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşti' deniyordu! Yıkan haber...

Son olarak Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelen ve mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertli ekip, bir yandan şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürümenin hesaplarını yaparken, diğer yandan da transfer için var gücüyle çalışıyor. Bu bağlamda sarı lacivertliler ile neredeyse anlaştı denilen yıldız futbolcu için olay yaratacak gerçek ortaya çıktı! İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
19 Ocak 2020 Pazar 10:58
Güncelleme: 19.01.2020 11:38
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Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar son sürat devam ediyor... Son olarak Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK'yı 2-0'lık skorla geçen sarı lacivertliler, sezon sonunda mutlak şampiyonluk istiyor.
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Bu zorlu maratonda olası sakatlıkları ve cezalı olacak isimleri düşünen Yanal, alternatifi olmayan pozisyonlar için yönetime raporunu iletmişti.
Gaziantep maçında Nabil Dirar'ı sol bek pozisyonunda oynatan Yanal'ın, Hasan Ali Kaldırım'ın uzun süren sakatlığından dolayı oyuncuyu tercih ettiği bilinirken, daha fazla bu durumda kalmak istemediği aktarıldı.
Ara transfer sezonunda 1 numaralı gündem maddesi olarak sol bek pozisyonunu belirleyen Fenerbahçe, Türkiye'de ve dünyadan önemli isimlerle birebir temasa geçmişti.
Bu hususta en kritik nokta Milanlı Ricardo Rodriguez'di. Şili asıllı İsviçreli yıldız için sarı lacivertliler ciddi derecede ilgisini göstermiş, İtalyan kulübü ile transfer pazarlığına başlamıştı.