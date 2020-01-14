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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Yıldız isim PSV ile anlaştı
TFF tarafından koyulan limit nedeniyle transferde sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe bir şok daha yaşadı. Sarı-lacivertli ekibin oyuncu satarak transferde yer açmasını bekleyen 27 yaşındaki yıldız isim, Hollanda Eredivise ekiplerinden PSV Eindhoven ile anlaşmaya vardı. (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)
14 Ocak 2020 Salı 23:50
Güncelleme: 14.01.2020 23:50
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kayserispor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, transferde kötü günler geçiriyor.
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3 bölgeye takviye yapması beklenilen sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz günlerde EintrachtFrankfurt'tanSimonFalette'yi kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
Ancak TFF tarafından uygulanan limit nedeniyle transfer izni çıkmayan Sarı-Kanaryalar, Falette'nin lisansını çıkartamadı.
Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığı ve alternatifi olmaması nedeniyle sol bek transfer için uzun süredir yoğun çalışmalar yürüten Süper Lig devi, bir kötü haberle daha sarsıldı.
Milan'da forma giyen İsviçreli sol bek RicardoRodriguez ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, oyuncu satışını gerçekleştirir gerçekleştirmez Rodriguez'i kadrosuna katacaktı.