Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Yıldız isim PSV ile anlaştı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Ocak 2020, Salı
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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Yıldız isim PSV ile anlaştı

TFF tarafından koyulan limit nedeniyle transferde sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe bir şok daha yaşadı. Sarı-lacivertli ekibin oyuncu satarak transferde yer açmasını bekleyen 27 yaşındaki yıldız isim, Hollanda Eredivise ekiplerinden PSV Eindhoven ile anlaşmaya vardı. (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)
14 Ocak 2020 Salı 23:50 Güncelleme: 14.01.2020 23:50
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Yıldız isim PSV ile anlaştı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kayserispor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, transferde kötü günler geçiriyor.

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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Yıldız isim PSV ile anlaştı

3 bölgeye takviye yapması beklenilen sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz günlerde Eintracht Frankfurt'tan Simon Falette'yi kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Yıldız isim PSV ile anlaştı

Ancak TFF tarafından uygulanan limit nedeniyle transfer izni çıkmayan Sarı-Kanaryalar, Falette'nin lisansını çıkartamadı.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Yıldız isim PSV ile anlaştı

Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığı ve alternatifi olmaması nedeniyle sol bek transfer için uzun süredir yoğun çalışmalar yürüten Süper Lig devi, bir kötü haberle daha sarsıldı.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Yıldız isim PSV ile anlaştı

Milan'da forma giyen İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, oyuncu satışını gerçekleştirir gerçekleştirmez Rodriguez'i kadrosuna katacaktı.

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