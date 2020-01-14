Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Yıldız isim PSV ile anlaştı

TFF tarafından koyulan limit nedeniyle transferde sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe bir şok daha yaşadı. Sarı-lacivertli ekibin oyuncu satarak transferde yer açmasını bekleyen 27 yaşındaki yıldız isim, Hollanda Eredivise ekiplerinden PSV Eindhoven ile anlaşmaya vardı. (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

14 Ocak 2020 Salı 23:50 Güncelleme: 14.01.2020 23:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





