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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Asamoah'ın yeni adresi...

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Sezon sonunda Inter ile sözleşmesi sona erecek yıldız futbolcu ile sarı lacivertliler, kısa süre önce temasa geçerken resmi teklifini sunmuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Asamoah'a Watford da teklif sunarken, son durum ortaya çıktı! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

1 Mayıs 2020 Cuma 12:28 Güncelleme: 01.05.2020 12:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





