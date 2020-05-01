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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Asamoah'ın yeni adresi...
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Sezon sonunda Inter ile sözleşmesi sona erecek yıldız futbolcu ile sarı lacivertliler, kısa süre önce temasa geçerken resmi teklifini sunmuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Asamoah'a Watford da teklif sunarken, son durum ortaya çıktı! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
1 Mayıs 2020 Cuma 12:28
Güncelleme: 01.05.2020 12:50
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Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun kadro yapılandırması için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, gündemine, sezon sonunda Inter ile sözleşmesi sona erecek Kwadwo Asamoah'ı almıştı.
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Sarı lacivertlilerin yıldız futbolcu için resmi teklifini yaptığı aktarılırken, İngiliz ekibi Watford'un da kısa süre önce oyuncunun peşine düştüğü duyurulmuştu.
Gana medyası, (ghanacrusader) konu ile ilgili yaptığı haberde "Kwadwo Asamoah Watford'a gidiyor" başlığını atarken, oyuncunun yeni rotasının İngiltere olacağını ifade etti.
Haberin detayları okuyuculara şu şekilde aktarıldı;
"FC InterNews'in edindiği bilgilere göre, İngiltere Premier Lig ekibi Watford, Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile Kwadwo Asamoah için imza yarışında.